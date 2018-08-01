В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрыто движение в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД В Минске лопнула опора моста на пересечении Игуменского тракта и кольцевой. Случился провал проезжей части в третьей полосе. Из-за ограничения движения...

Движение сейчас закрыто в районе пересечения Игуменского тракта и кольцевой - по путепроводу и под ним. ГАИ просит заранее планировать свой маршрут в этом участке. Корректируется и схема движения общественного транспорта в этом районе. С изменениями можно ознакомиться на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь".