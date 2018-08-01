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В Беларуси создается единая система обучения населения методам первой помощи

02.08.2018 09:50 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси создается единая система обучения населения методам первой помощи
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается единая государственная система обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека. Это закреплено в проекте постановления, который Минздрав вынес на общественное обсуждение, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Ольга Маршалко.

Единая система позволит обучить население навыкам оказания первой помощи до прибытия медиков на место происшествия, пояснила Ольга Маршалко. Это будет способствовать снижению смертности и инвалидности из-за несвоевременного и неправильного оказания такой помощи.

Обучать методам оказания первой помощи будут специалисты с высшим или средним специальным медобразованием в учебно-тренировочных центрах организаций, оказывающих медпомощь и образовательные услуги по профилю "Здравоохранение", любой формы собственности, в том числе организациях Красного Креста.

Начальник управления отметила, что сейчас в Беларуси существует система обучения работающих контингентов по направлениям деятельности. Вопросы оказания первой помощи включены в программы подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств всех категорий, работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов, работников организаций, эксплуатирующих электроустановки, персонала санитарных формирований и др.

Для обсуждения проект постановления размещен на сайте Минздрава. Предложения принимаются до 10 августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается единая государственная система обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях,...
 
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