Белорус, которого задерживали за стрельбу в офисе в Гдыне, инициировал дело о захвате его оружия

Районная прокуратура в Гдыне возбудила дело о захвате огнестрельного оружия и нарушении телесной неприкосновенности белоруса Степана Свидерского. Заявление подал сам Свидерский.



Степан Свидерский. Фото: Алиса Ахрамович

По его словам, сначала прокуратура отказалась возбуждать дело по его заявлению. Это решение было обжаловано в суде.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел 14 ноября 2017 года, в 19.00 по польскому времени (в 21.00 — по белорусскому) в офисе информационного агентства Thomson Reuters в Гдыне, где молодой человек работал аналитиком. Уроженца Гродно Степана Свидерского задержали.

Степан в Thomson Reuters больше не работает. Друзья характеризуют его положительно.

Молодого человека обвиняют в покушении на убийство. Обвинение до сих пор не снято. Статья предусматривает санкции от 8 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Степан Свидерский считает себя невиновным в произошедшем.

Польский спортивно-стрелковый клуб Ardea на своей странице в Facebook распространил заявление , в котором белорус Степан Свидерский рассказал, что занимается спортивной стрельбой уже несколько лет. Он получил разрешение на оружие, возвращался с ним после тренировок на работу. По его словам, инцидент произошел тогда, когда оружие, которое лежало в футляре, взял в руки другой человек. По словам Степана, по закону он должен следить за оружием и в случае потери вынужден был бы отвечать.

«К сожалению, мои повторные призывы оставить оружие и словесные предупреждения были неэффективны», — писал он.

Степан отмечал, что человек с оружием отдалялся и оказался близко к двери в коридор, таким образом возникла опасность, что он исчезнет из поля зрения.

Он объяснял свое поведение и предпринятые действия тем, что охранял оружие и должен был это делать по закону. При этом подчеркивал, что выстрелил из-за эскалации ситуации и специально стрелял таким образом, чтобы никого не задеть даже случайно. При этом говорил, что не собирался причинить кому-то вред: «Я ни на кого не нападал, не угрожал, с самого начала инцидента и до конца я просил вызвать полицию, чтобы разрешить ситуацию».