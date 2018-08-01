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Белорус, которого задерживали за стрельбу в офисе в Гдыне, инициировал дело о захвате его оружия
02.08.2018 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Районная прокуратура в Гдыне возбудила дело о захвате огнестрельного оружия и нарушении телесной неприкосновенности белоруса Степана Свидерского. Заявление подал сам Свидерский.
По его словам, сначала прокуратура отказалась возбуждать дело по его заявлению. Это решение было обжаловано в суде.
Напомним, инцидент со стрельбой произошел 14 ноября 2017 года, в 19.00 по польскому времени (в 21.00 — по белорусскому) в офисе информационного агентства Thomson Reuters в Гдыне, где молодой человек работал аналитиком. Уроженца Гродно Степана Свидерского задержали.
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«К сожалению, мои повторные призывы оставить оружие и словесные предупреждения были неэффективны», — писал он.
Степан отмечал, что человек с оружием отдалялся и оказался близко к двери в коридор, таким образом возникла опасность, что он исчезнет из поля зрения.
Он объяснял свое поведение и предпринятые действия тем, что охранял оружие и должен был это делать по закону. При этом подчеркивал, что выстрелил из-за эскалации ситуации и специально стрелял таким образом, чтобы никого не задеть даже случайно. При этом говорил, что не собирался причинить кому-то вред: «Я ни на кого не нападал, не угрожал, с самого начала инцидента и до конца я просил вызвать полицию, чтобы разрешить ситуацию».
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Районная прокуратура в Гдыне возбудила дело о захвате огнестрельного оружия и нарушении телесной неприкосновенности белоруса Степана Свидерского, который...
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