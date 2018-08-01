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Борисовский ОСВОД: всплеск несчастных случаев на воде приходится на вторую половину лета

02.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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– С наступлением купального сезона резко возросло число трагедий: в республике погибли 218 человек, 23 из них – дети. В Борисовском районе зарегистрировано 4 факта гибели. И хотя эти цифры ниже прошлогодних, обстановка остается тревожной, ведь основной всплеск несчастных случаев на воде приходится на вторую половину лета, – говорит председатель Борисовской районной организации ОСВОД Игорь Шаплюк.

В регионе восемь зон массового отдыха. Из них 5 – в городской черте и 3 – в сельской местности. Самым большим и массовым считается центральный городской пляж. На выходных здесь собирается более трех тысяч человек.

– На днях мы проводили рейд, в некоторых зонах отдыха были выявлены недостатки, — отмечает Игорь Шаплюк. – Так, например, в зоне отдыха «Дубки» в прибрежной полосе необходимо продолжить расширение подходов к воде – вырубить и выкорчевать дикую растительность, также засыпать гравием ямы на дороге, которая ведет к зоне, отремонтировать въезд. В зоне отдыха на правом берегу реки Березина в районе деревень Большое Стахово и Дудинка требует санитарной уборки туалет, необходимо своевременно вывозить мусор. Стараемся обеспечить людям приятный и безопасный отдых, поэтому отправили все свои замечания в УП «Жилье» и организации, закрепленные за этими зонами.

Много отдыхающих на водоемах и в неприспособленных местах – на реке Березина в сельской местности, также на вододромах в военном городке Печи, отмечают специалисты. Как показал рейд, дети купались без присмотра взрослых в неустановленных местах, прыгали с берега в воду. Причем купались в том же месте, где в прошлом году утонул одиннадцатилетний мальчик.

http://www.mlyn.by/

 
 
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В Борисовском районе с начала сезона утонули 4 человека – такова статистика. Сотрудники местного ОСВОДа совместно с представителями МЧС, милиции и городской...
 
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