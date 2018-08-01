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Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»

02.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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   В слете приняли участие 70 юных экологов из всех областей Республики Беларусь и 16 регионов Российской Федерации – Удмуртии, Тюмени, Сыктывкара, Татарстана, Московской области. Программа слета включала проведение Конкурса юных экологов, состоящего из теоретического и практического туров, собеседования   и итоговой экспедиции. Исследования юные экологи проводили в группах по 5 направлениям: гидробиология, энтомология, ботаника, орнитология и почвоведение. В конце работы слета состоялась конференция «Изучай. Исследуй. Экспериментируй», где юные ученые выступили с докладами и презентациями по результатам проведенной исследовательской работы.

   В слете принимали участие двое учащихся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» – Крюков Антон и Ханкевич Александра. По решению членов авторитетного жюри Ханкевич Александра стала призером в командном зачете слета юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» и награждена дипломом II степени и памятными призами.

https://bec.schools.by/

 
 
Ссылка на источник 24
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