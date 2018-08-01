Стартовала акция “В школу – с добрым сердцем!”



В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет старт республиканской благотворительной акции «В школу – с добрым сердцем».

С 1 августа по 3 сентября в рамках мероприятия волонтерские отряды ОО «БРСМ» «Доброе сердце» организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви и других, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Всем неравнодушным обращаться по адресу Костюковичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: ул. Бонч-Бруевича, д.2, кабинет №9 или в

пункты сбора:

1 Магазин «Торговый дом» (Базарная площадь, д. 1);

2 Магазин «Точка» (ул. Бонч-Бруевича, д.1);

3 Магазин «Блеск»(м-н Молодежный, д.18).