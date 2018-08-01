ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовала акция “В школу – с добрым сердцем!”

02.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A
Стартовала акция “В школу – с добрым сердцем!”
В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет старт республиканской благотворительной акции «В школу – с добрым сердцем».
С 1 августа по 3 сентября в рамках мероприятия волонтерские отряды ОО «БРСМ» «Доброе сердце» организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви и других, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
 
Всем неравнодушным обращаться по адресу Костюковичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: ул. Бонч-Бруевича, д.2, кабинет №9 или в
пункты сбора:
1 Магазин «Торговый дом» (Базарная площадь, д. 1);
2 Магазин «Точка» (ул. Бонч-Бруевича, д.1);
3 Магазин «Блеск»(м-н Молодежный, д.18).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет старт республиканской благотворительной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорус, которого задерживали за стрельбу в офисе в Гдыне, инициировал дело о захвате его оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика