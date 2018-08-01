Стартовала акция “В школу – с добрым сердцем!”

В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет старт республиканской благотворительной акции «В школу – с добрым сердцем».
С 1 августа по 3 сентября в рамках мероприятия волонтерские отряды ОО «БРСМ» «Доброе сердце» организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви и других, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Всем неравнодушным обращаться по адресу Костюковичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: ул. Бонч-Бруевича, д.2, кабинет №9 или в
пункты сбора:
1 Магазин «Торговый дом» (Базарная площадь, д. 1);
2 Магазин «Точка» (ул. Бонч-Бруевича, д.1);
3 Магазин «Блеск»(м-н Молодежный, д.18).
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В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет старт республиканской благотворительной...