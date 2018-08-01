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Праздник «Погост встречает земляков» состоится 5 августа. Программа мероприятий
02.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Уважаемые жители и гости Пинского района! В Год малой родины Загородский сельский исполнительный комитет приглашает вас на традиционный праздник «Погост встречает земляков», который в четвертый раз соберет жителей деревни и ее уроженцев, ныне проживающих в самых разных уголках страны, ближнем и дальнем зарубежье. Событие уже успело приобрести яркое фестивальное лицо и стать ежегодным.
В этом году праздник пройдет 5 августа.
Начало праздничных мероприятий «Погост встречает земляков» состоится в 11:00 на центральной площади д.Погост-Загородский.
В программе:
— крестный ход;
— выставки детского и народного творчества;
— фото-вернисаж;
— выставка книг «Милый сердцу уголок»;
— ярмарка «Полесский уголок»;
— презентация книг о деревне Погост-Загородский;
— выступления творческих коллективов и солистов Пинского района и многое другое.
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> Уважаемые жители и гости Пинского района! В Год малой родины Загородский сельский исполнительный комитет приглашает вас на традиционный праздник «Погост...
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