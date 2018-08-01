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Праздник «Погост встречает земляков» состоится 5 августа. Программа мероприятий

02.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Уважаемые жители и гости Пинского района! В Год малой родины Загородский сельский исполнительный комитет приглашает вас на традиционный праздник «Погост встречает земляков», который в четвертый раз соберет жителей деревни и ее уроженцев, ныне проживающих в самых разных уголках страны, ближнем и дальнем зарубежье. Событие уже успело приобрести яркое фестивальное лицо и стать ежегодным.

Праздник «Погост встречает земляков» состоится 5 августа. Программа мероприятий

В этом году праздник пройдет 5 августа.

Начало праздничных мероприятий «Погост встречает земляков» состоится в 11:00 на центральной площади д.Погост-Загородский.

В программе:

— крестный ход;

— выставки детского и народного творчества;

— фото-вернисаж;

— выставка книг «Милый сердцу уголок»;

— ярмарка «Полесский уголок»;

— презентация книг о деревне Погост-Загородский;

— выступления творческих коллективов и солистов Пинского района и многое другое.

 
 
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> Уважаемые жители и гости Пинского района! В Год малой родины Загородский сельский исполнительный комитет приглашает вас на традиционный праздник «Погост...
 
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