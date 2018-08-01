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В первом полугодии в Пинске родилось 805 детей

02.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Отделом загса Пинского горисполкома в 2018 году зарегистрировано 805 рождений: 418 мальчиков и 387 девочек. Отрадно отметить рождение 4 пар близнецов. Рождение первого ребенка зарегистрировали 278 семей. Рождение второго ребенка – 332 семьи. Вместе с тем третий ребенок родился в 144 семьях, четвертый – в 32 семьях, рождение пятого малыша зарегистрировали 9 семей, шестого – 3 семьи, восьмого – 1 семья.

В первом полугодии в Пинске родилось 805 детей

Наиболее популярными женскими именами являются: Дарья (23), София (23), Анна (20). В лидеры вошли: Ксения (18), Александра, Алиса, Ульяна (15), Мария, Полина (13), Арина, Валерия, Виктория, Ева (11).

Популярные мужские имена – Артём (24), Дмитрий (23), Иван (19), Матвей (17), Александр, Михаил (16), Даниил, Кирилл, Максим, Никита (15).

В 2018 году самым свадебным месяцем стал апрель – 81 запись о заключении брака, а всего за 6 месяцев было зарегистрировано 310 браков.

По информации сайта Пинского горисполкома

 

 
 
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> Отделом загса Пинского горисполкома в 2018 году зарегистрировано 805 рождений: 418 мальчиков и 387 девочек. Отрадно отметить рождение 4 пар близнецов. Рождение первого...
 
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