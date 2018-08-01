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Лагерь «Sparta» - как возможность оздоровиться
02.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
С 30 июля по 3 августа в филиале УТЦСОН «Тёплый дом» в агрогородке Лылойти проходил реабилитационно-профилактический спортивный лагерь «Sparta» для людей с ограниченными возможностями.
По словам заведующей отделением дневного пребывания инвалидов (ОДПИ) этого учреждения Инны Раутенко, организовав подобный лагерь, люди с ограниченными возможностями из ОДПИ получили возможность оздоравливаться посредством участия в спортивных играх на свежем воздухе. Также здесь они обучались и приобретали навыки самостоятельной жизни.
На протяжении недели в лагере проводились спортивные, культурно-массовые, развлекательные мероприятия, лекции, был просмотр тематических фильмов и мультфильмов как для членов ОДПИ, так и пожилых граждан, проживающих в филиале «Теплого дома». Питание в лагере «Sparta» было четырехразовое. Деньги на решение этого вопроса получены не только из ОООИ «Жизнь без границ», но также и при привлечении спонсорской помощи предприятий «Сморгонские молочные продукты» и «Сморгонский КХП».
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото предоставлено ОДПИ УТЦСОН «Теплый дом».
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С 30 июля по 3 августа в филиале УТЦСОН «Тёплый дом» в агрогородке Лылойти проходил реабилитационно-профилактический спортивный лагерь «Sparta» для людей с...
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