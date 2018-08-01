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ИНФОГРАФИКА: Собираем ребенка в школу
02.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных базаров (ярмарок).
В нынешнем году покупателям предлагается около 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, примерно 300 моделей обуви.
Широко представлен ассортимент ранцев, сумок и рюкзаков, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей.
Стоимость экипировки (включая одежду, обувь, галантерейные товары (ранец, сумка), школьно-письменные и канцелярские товары):
Обращайте внимание на всевозможные акции, предоставление кредита, рассрочки платежа.
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Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных...
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