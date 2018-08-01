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Температура воздуха в Беларуси 1 августа была на 2-6 градусов выше нормы

02.08.2018 11:17 — Новости Общества | БелТА  
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 1 августа была на 2-6 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки в Беларуси сохранялась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 20-24 градуса выше нуля, что на 2-6 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха днем по стране составила от 26 до 32 градусов тепла: плюс 26,3 градуса - в Мстиславле, плюс 31,9 - на метеостанции Октябрь в Гомельской области. В Волковыске было 30,7 градуса тепла, в Гродно - плюс 30,3", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 1 августа была на 2-6 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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