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«Салам, бача. Вот мы и встретились с тобой!..»

02.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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«Салам, бача. Вот мы и встретились с тобой!..»

2 августа отмечают свой праздник те, кто служил и служат в армейской элите — воздушно-десантных войсках и силах специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. По традиции в этот день десантники и спецназовнцы встречаются, вспоминают былые армейские будни.

Именно военнослужащим ВДВ приходилось всегда решать самые сложные армейские задачи. Особое место в них занимает война в Афганистане. На протяжении долгих 10 лет советским войскам довелось принимать в ней участие. Среди тех, кто прошел этот нелегкий путь, много и представителей Кировщины.

2 августа в Кировске встретились былые школьные друзья из Мышкович и Волосович, которым потом довелось выполнять интернациональный долг в Афганистане — Иван Пархамович, Василий Белявский, Владимир Климович и Владимир Широкий. Десантники возложили цветы к памятному знаку в честь воинов-кировчан, которые выполняли интернациональный долг при ликвидации локальных конфликтов, почтили память погибших товарищей, вспомнили дни армейслой службы, опаленной войной. И конечно, давние друзья — представители десантного братства — радовались встрече — они, к сожалению, которые не так часто случаются…


«Салам, бача. Вот мы и встретились с тобой!..»


«Салам, бача. Вот мы и встретились с тобой!..»


«Салам, бача. Вот мы и встретились с тобой!..»

Фото Александра ХОХЛОВА.

 

 
 
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2 августа отмечают свой праздник те, кто служил и служат в армейской элите — воздушно-десантных войсках и силах специальных операций Вооруженных Сил...
 
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