23 уроженца Кировщины служат сейчас в элитных подразделениях Беларуси





Много представителей Кировщины прошли в свое время службу в элитных подразделениях Вооруженных сил, в том числе в воздушно-десантных войсках и силах специальных операций. С каждым призывом желающих служить в элите не уменьшается.

Как сообщил начальник обособленной группы (по Кировскому району) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского района Андрей Гайдукевич, в настоящее время в воздушно-десантных войсках Беларуси проходят службу 23 уроженца Кировского района. Из них 17 — в 103-ей Витебской гвардейской отдельной воздушно-десантной бригаде и 6 — в 5-й отдельной бригаде специального назначения в г.Марьина Горка. Все военнослужащие — из трех призывов: начиная с осени 2017 г., по весну 2018 г.

Есть среди кировчан и те, кто решил связать со службой в элитных частях нашей армии всю свою жизнь. Будущим офицером мечтает стать Владислав Кононенко. Недавно парень поступил на факультет военной разведки Высшей военной академии Республики Беларусь по специальности «Управление подразделениями войсковой разведки».

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День ВДВ в 2018 году отмечается 2 августа. Дату празднуют служащие воздушно-десантных войск, вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) – род войск Вооруженных Сил. Они предназначены для совершения наступательных операций по сухопутному и воздушному пространству, обороны участков, коммуникаций и борьбы с противником, в том числе в его тылу. Считаются элитным подразделением и имеют специализированную материально-техническую базу. Им посвящен профессиональный праздник.

Традиции

День Воздушно-десантных войск начал широко отмечаться после 50-х годов ХХ века. В этот праздник высшие чины Министерства обороны направляют поздравления военным, вручают им медали, внеочередные звания, ценные подарки и повышают в должностях особо отличившихся. Служащие и ветераны надевают бело-голубые тельняшки и береты и радостно приветствуют друг друга на улицах. На автомобилях размещается символика и флаги ВДВ. Десантники организуют встречи в парках, скверах, у памятников, монументов и в других местах. Они поют песни под гитару, вспоминают события из службы, употребляют алкогольные напитки. Встречи с боевыми товарищами сопровождаются ритуальными купаниями в фонтанах или водоемах. По этой причине в некоторых городах предварительно отключают и осушают такие рукотворные сооружения.

В День ВДВ военные устраивают показательные выступления, демонстрируется оружие и техника, проводятся смотры личного состава, проходят концерты и патриотические мероприятия. Праздник нередко сопровождается потасовками и драками желающих померяться силами, поэтому полицейские работают в усиленном режиме.

История

Памятная дата берет начало 2 августа 1930 года, когда десантное подразделение осуществило высадку с самолета для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем рождения десантных войск, которые через год начали активно формироваться и внедряться в Красную Армию СССР. Первое время они относились к военно-воздушным войскам, затем – к сухопутным.

Праздник отмечается в России, Беларуси и других странах СНГ. Официальные торжества в РФ начались с Указа Президента В. Путина № 549 от 31 мая 2006 г. «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

В Беларуси праздник называется Днем десантников и сил специальных операций и учрежден Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 (в редакции от 30 июля 2010 г. № 397).

О профессии

Служащие ВДВ выполняют опасные и ответственные задачи, часто сражаются с превосходящими силами противника. Их преимущественно задействуют в наступательных операциях, которые связаны с большими потерями в технике и живой силе. Некоторые формирования готовятся для десантирования за линию фронта. Время их обороны может длиться несколько часов. Если основные силы не приходят на помощь, подразделение разбивается.