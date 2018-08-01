Оторвали голову змее. В Гродно вандалы испортили фонтан у медуниверситета

Фонтан около медуниверситета появился еще в советские годы. Здесь по традиции фотографировались выпускники. Скульптура с чашей и змеей стала со временем символом учреждения образования. Некоторое время назад ее отреставрировали. Над обновлением работал гродненский художник-монументалист Владимир Качан. Именно он и заметил, что фонтан повредили.



Фото: Владимир Качан, facebook.com

— Стараешься сделать что-то для города, чтобы красивее было, глаз людям радовало. Студенты выпускные там фоткали. Только недавно отреставрировали и мозаикой инкрустировали, — рассказал он на своей страничке в «Фейсбуке».







