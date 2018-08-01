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На Августовском канале впервые за несколько десятков лет заметили следы медведя

02.08.2018 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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На Августовском канале заметили следы медведя. Скорее всего животное пришло с территории Польши и побыло в белорусских лесах совсем немного. Потом косолапый отправился обратно.


Фото: Сергей Плыткевич, wildlife.by, носит иллюстративный характер

Несколько дней назад на некоторых региональных порталах появилась информация о том, что в районе Августовского канала мог находиться необычный гость. Как оказалось, медведь действительно появлялся в приграничных районах Гродненской области. 

 — Заметили следы несвойственного для этих мест животного пограничники. Обратились к нам. Оказалось, что на территорию страны зашел молодой медведь, — рассказал мастер леса Августовского лесничества Иван Садковский.

Скорее всего, гость пришел из Польши. Если судить по следам, он прошелся по лесу, побывал в районе деревень Кадыш и Головенчицы и через сутки ушел назад. Сложно сказать, может ли медведь поселится в районе Августовского канала на белорусской стороне. Сегодня это место популярно у туристов, оно слишком людное и шумное для этого зверя. Впрочем, в лесах вокруг канала живут и лоси, и косули, и хищники — волки и рыси. Возможно, фауна обитателей этих мест и расширится.

В последние десятилетия медведи на белорусской стороне Августовского канала не отмечались.

 
 
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На Августовском канале заметили следы медведя. Скорее всего животное пришло с территории Польши и побыло в белорусских лесах совсем немного. Потом косолапый...
 
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