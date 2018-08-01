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Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС

02.08.2018 10:02 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 августа. Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

57-летний гражданин Беларуси, который находился в межгосударственном розыске, был задержан 31 июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска "Суземка" сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности России. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси.

Задержанный мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело.

На данный момент принимается решение о выдаче мужчины в Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 августа. Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси. ...
 
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