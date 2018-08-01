СК о присвоении тысяч евро в магазинах Duty free: под следствием пятеро человек

Гродненские следователи уточнили информацию по делу о хищениях в магазинах беспошлинной торговли. Подозреваемые — пять работников. Об этом рассказал представитель областного УСК Сергей Шершеневич.

Ранее милиция сообщила, что заведующую одного из магазинов подозревают в присвоении 15 тысяч евро. Следователи уточнили: к заведующим претензий нет, подозреваемыми признаны пятеро работников.

Еще в 2015 году представители управляющей компании провели внутреннюю проверку в магазинах. Выяснилось, что в 2014—2015 годах работники нарушали правила продажи товаров по дисконтным картам, а разницу присваивали себе. Тогда же работники добровольно и полностью возместили ущерб — более 18,5 тысячи евро.

Уже в 2018 году милиция провела свою проверку по этому факту и передала материалы в СК. Там возбудили уголовное дело за присвоение имущества в особо крупном размере, фигурантам грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

«Подозреваемыми признаны пятеро работников магазинов беспошлинной торговли. Меры пресечения к ним не применялись. В настоящий момент подозрения в отношении заведующих магазинами не выдвигались», — уточнил Сергей Шершеневич.