ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара в Беларуси на следующей неделе спадет

02.08.2018 12:02 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Жара в Беларуси на следующей неделе спадет
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара в Беларуси спадет на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Начало августа выдалось очень теплым. Температурный фон в первый день месяца превысил климатическую норму на 2-6 градусов. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, но не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Только на следующей неделе жара спадет", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 августа, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Лишь днем по северо-западной части страны, где скажется влияние фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 26-31 градус тепла.

В субботу, 4 августа, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.

В воскресенье, 5 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря, обусловит в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем будет от плюс 22 градусов по северу до 28 градусов по югу страны.

Во вторник, 7 августа, погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Местами, преимущественно по северной части страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, в юго-западных районах страны воздух прогреется до 27 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара в Беларуси спадет на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости общества
 
СК о присвоении тысяч евро в магазинах Duty free: под следствием пятеро человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика