"У вас как во Франции - тоже не все знают английский". Как иностранец регистрировался в Беларуси

Кевин Шаван — из Франции, в Беларуси он уже в третий раз. Парень приезжает сюда в гости, путешествует по стране и постит об этом душевные фотографии и видео в инстаграм. Раз он здесь дольше пяти дней, то обязан регистрироваться . Журналисты TUT.BY сходили на регистрацию за компанию с французом, приехавшим в Минск, чтобы посмотреть, как это работает.





Кевин Шаван — француз, он приезжает в гости к своей девушке, минчанке Ирине Крепчук. В паспорте — белорусская виза. Во вторник, 31 июля, был пятый день, как Кевин в очередной раз въехал в нашу страну, а значит, ему нужно было успеть получить отметку о регистрации. Причем два дня из пяти возможности зарегистрироваться не было: по воскресеньям и понедельникам отделы по гражданству и миграции не работают.

Примерно в 14.30 вторника Кевин заполнял анкету — в Отделе по гражданству и миграции УВД Первомайского района. За компанию в ОГИМ с ним пришли Ирина и ее мама Наталья.

Шаг 1. Оплатить регистрацию

— Я сегодня уже приходила сюда, чтобы сейчас все прошло быстрее, как раз ехала мимо, — рассказывает Наталья. — Зашла в кабинет, спросила у специалиста, изменилось ли что-то. Взяла реквизиты, оплатила в банке пошлину за регистрацию — 24,5 рубля.





Шаг 2. Перевести страховку на русский, или купить в Беларуси новую

Помимо квитанции об оплате пошлины, у иностранцев в ОГИМах спрашивают страховку. Собеседники TUT.BY удивляются: раньше подходила французская страховка, которую привозил Кевин, теперь сказали, что ее не возьмут — без перевода на русский язык.

На вопрос, почему больше не принимаются страховки на иностранном языке, в ОГИМе посетителям отвечают, что раньше на отсутствие перевода просто закрывали глаза.



Кевин Шаван, 25 лет. Родился на юге Франции, учился в Эстонии. У него за плечами университет по курсу экономических и политических наук и несколько лет работы в финансовой компании

— По страховке сейчас два варианта: или вы в Бюро переводов переводите свою иностранную, или можете купить в Беларуси новую — на русском языке. Мы так и поступили, — рассказывает Наталья.

Объявление о необходимости переводить документа для ОГИМа на белорусский или русский, висит прямо на двери. Оно написано по-русски. Напротив на стене еще одно объявление — компании, куда можно обратиться за официальным переводом, оно тоже написано по-русски.

TUT.BY узнал, сколько стоит официальный перевод страховки на русский язык в той самой фирме с объявления: 18 рублей за перевод с английского и 25 рублей за перевод с французского. Перевод отдают на следующий день. Выходит, что если бы Кевин захотел сегодня перевести страховку, которая у него уже есть, он бы не смог зарегистрироваться вовремя, ожидая целые сутки.



Фото: Елена Пашинина, TUT.BY

Фото: Елена Пашинина, TUT.BY

Шаг 3. Заполнить анкету

Анкету за гостя заботливо заполняет Ирина.

— У вас столько помощников в деле регистрации, а сами бы — справились? — интересуемся у француза.

— Думаю, справился бы, потому что достаточно общительный человек. Но для начала нужно было бы как-то узнать про то, что регистрация вообще нужна. Когда получаешь визу, в посольстве Беларуси в Париже об этом не говорят. Не говорили мне про то, что нужно регистрироваться, и на границе. Про то, что регистрация нужна, мне рассказали близкие, — отвечает Кевин.

На столах, за которыми иностранцы заполняют анкеты, лежат папки с информацией об услугах ОГИМа — они, как и пример анкеты там же, написаны по-русски. Несколько часов назад Наталье выдали анкету с дубляжом на английском языке. Вопросов немного и они, по мнению Кевина, простые: дата въезда, адрес регистрации, цель пребывания в стране.





Кевин говорит, что конкретных проблем, связанных с регистрацией, у него не было.

— Но немного раздражает то, что процедура, которую можно было бы сделать онлайн за пять минут, делается в течении нескольких часов. Сначала надо все узнать, и мы здесь уже почти час, — улыбаясь, поглядывает на часы француз. — Онлайн-процедура в разы бы все облегчила. Мне ведь еще, чтобы попасть в Беларусь, пришлось поехать из юга Франции в Париж в посольство (это было до новости о безвизовом режиме на 30 дней — Прим.TUT.BY), и здесь вот еще бумажная работа.

Шаг 4. Отдать анкету специалисту

Анкету заполнили, ее Кевин вместе с помощниками несет в кабинет, к специалисту ОГИМа.

— Поставьте свою подпись, — просят по-русски.

Кевин переспрашивает по-английски, что он должен сделать. Сотрудница просит тех, кто его сопровождает, перевести.

— А если бы иностранец пришел сам, вы бы ему смогли объяснить по-английски, что от него требуется?

На это отвечают: нашли бы человека, который смог бы.





Сам Кевин большой проблемой то, что в Беларуси не каждый говорит по-английски, не считает:

— У вас как во Франции. У нас тоже не всегда встретишь человека, который по-английски говорит, — смеется.

Через несколько минут из кабинета Кевину выносят вкладыш — зарегистрировался! Теперь важно не потерять документ, пока не выедешь из страны.

Кевин рад, что для иностранцев сделали 30-дневный безвиз — он как раз собирается привезти сюда семью родителей с юга Франции. Сам он вместе с Ириной уже побывал в Беловежской пуще и во многих других уголках Беларуси.

— А что бы вы посоветовали друзьям в Беларуси посмотреть?

— Друзьям бы посоветовал поехать на линию Сталина — пострелять из Калашникова. А еще я бы им рассказал, что видел парня из группы Linkin Park в Минске в одном из баров. Еще — Зыбицкая отличное место! У вас, как во многих пост-советских странах хватает интересных олдскульных зданий.

Про то, как проходит время в Беларуси, Кевин Шаван снимает душевные фото и видео для своего инстаграма.

— А самое яркое впечатление от Беларуси?

— Моя девушка, — улыбается Кевин.

В МВД необходимость регистрации иностранцев объясняют мерами безопасности . Пока обещают лишь продлить срок, в течение которого иностранец может не регистрироваться — до десяти дней.