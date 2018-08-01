На указателях в центре Минска появился китайский язык

На указателях в подземном переходе на площади Независимости появились китайские иероглифы. Об этом сообщает СТВ.





Сначала указатели на китайском появились в аэропорту, а сейчас — в подземном переходе на проспекте Независимости. Такие же есть на железнодорожном вокзале и у городской Ратуши.

Отметим, что эта тенденция касается не только Минска. Например, указатели дублированы на китайский и на бобруйском автовокзале.



