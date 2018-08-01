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На указателях в центре Минска появился китайский язык
02.08.2018 12:18 — Новости Общества | Tut.by
На указателях в подземном переходе на площади Независимости появились китайские иероглифы. Об этом
Сначала указатели на китайском появились в аэропорту, а сейчас — в подземном переходе на проспекте Независимости. Такие же есть на железнодорожном вокзале и у городской Ратуши.
Отметим, что эта тенденция касается не только Минска. Например, указатели дублированы на китайский и на бобруйском автовокзале.
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В частности, они появились в переходе на площади Независимости.
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