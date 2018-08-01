Молодые активисты Чечерщины включились в благотворительную акцию

Молодежные лидеры района в преддверии нового учебного года включились в республиканскую акцию «В школу с Добрым Сердцем».

За два часа активисты БРСМ собрали в общую копилку школьные канцелярские принадлежности, чтобы потом передать их нуждающимся семьям. Очередная акция добра и милосердия запланирована на следующей неделе. Присоединяйтесь и вы!



