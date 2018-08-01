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Молодые активисты Чечерщины включились в благотворительную акцию
02.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Молодежные лидеры района в преддверии нового учебного года включились в республиканскую акцию «В школу с Добрым Сердцем».
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Молодежные лидеры района в преддверии нового учебного года включились в республиканскую акцию «В школу с Добрым Сердцем». За два часа активисты БРСМ собрали в...
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