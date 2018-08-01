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Оранжевый и красный “виноград” на своем приусадебном участке показала корреспондентам жительница города

02.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Увиденное просто поразило: в теплице на расстоянии примерно одного метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, двухметровые зеленые колонны, сплошь усыпанные красными и желтыми помидорчиками черри. 

Оранжевый и красный “виноград” на своем приусадебном участке показала корреспондентам жительница города

Оранжевый и красный “виноград” на своем приусадебном участке показала корреспондентам жительница города


Оранжевый и красный “виноград” на своем приусадебном участке показала корреспондентам жительница города


Оранжевый и красный “виноград” на своем приусадебном участке показала корреспондентам жительница города

– В этом году впервые посадила сорта «Moneymaker» и «Golden Cherry H». Они растут, как виноград. Более 400 штук на одной колонне. Маленькие, яркие. Дети с удовольствием и интересом кушают свежие томаты. Достигла такого урожая благодаря правильному уходу, соблюдению технологий, своевременному поливу, – рассказывает дачница с многолетним опытом.  – Мои томаты   экологически  чистые,  выращенные,   можно сказать,    на    одном     энтузиазме. Кстати, в интернете вычитала полезную информацию, что в этих томатах больше витаминов и антиоксидантов, которые предотвращают развитие раковых опухолей и продлевают молодость.

Текст Ирины Некрыловой.

Фото Людмилы Смоляковой.

 
 
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Увиденное просто поразило: в теплице на расстоянии примерно одного метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, двухметровые зеленые колонны,
 
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