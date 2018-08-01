Первая тысяча тонн зерна нового урожая прибыла на комбинат хлебопродуктов



В уборочную страду транспорт автопарка № 8 задействован на отвозке собранного урожая от комбайнов. Шесть автомобилей доставляют зерно с полей на комбинат хлебопродуктов в города Костюковичи и Климовичи. На этой неделе уже более тысячи тонн зерна перевезли опытные водители автопарка на КХП.

Не первый год включается в эту важную сельскохозяйственную кампанию Александр Левченко. По данным на 2 августа, Александр перевез на автомобиле МАЗ-6501 390 тонн зерна и рапса.

Кроме того, несколько водителей автопарка №8 оказывают помощь КСУП «Мошевое». Они задействованы на отвозке собранного урожая от комбайнов на зернотоки.

Желаем участникам жатвы высоких результатов и побед!

Текст Ирины Некрыловой.

Фото Людмилы Смоляковой.