Из-за банки с краской жильцы гомельской многоэтажки вызвали спасателей, а сами эвакуировались

1 августа вечером жильцы 16-этажки на проспекте Октября услышали хлопок, а затем звук бьющегося стекла на одном из балконов. Перепуганные люди вызвали спасателей и еще до их приезда самостоятельно эвакуировались из многоэтажки.





К счастью, тревога жильцов оказалась ложной. По предварительной версии, на балконе 12-го этажа взорвалась банка краски, сообщает городской журнал «Белка».