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Из-за банки с краской жильцы гомельской многоэтажки вызвали спасателей, а сами эвакуировались
02.08.2018 12:49 — Новости Общества | Tut.by
1 августа вечером жильцы 16-этажки на проспекте Октября услышали хлопок, а затем звук бьющегося стекла на одном из балконов. Перепуганные люди вызвали спасателей и еще до их приезда самостоятельно эвакуировались из многоэтажки.
К счастью, тревога жильцов оказалась ложной. По предварительной версии, на балконе 12-го этажа взорвалась банка краски,
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1 августа вечером жильцы 16-этажки на проспекте Октября услышали хлопок, а затем звук бьющегося стекла на одном из балконов. Перепуганные люди вызвали спасателей и...
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