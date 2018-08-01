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Мошенник из Бреста перепродавал мебель, которую покупал в рассрочку
02.08.2018 13:02 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте огласили приговор по обвинению 30-летнего жителя города в мошенничестве.
Мужчина работал по простой схеме. Искал потенциальных покупателей, договаривался с ними о покупке мебели в магазине, а затем оформлял на себя договор о приобретении товара с рассрочкой и перепродавал своим клиентам. Мошенник предлагал цену немного ниже магазинной, но получал всю сумму сразу. При этом рассрочку по товарам не погашал.
За несколько месяцев 2016 года он таким образом завладел товарами на общую сумму около 7 тысяч рублей.
«Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном повторно и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора Бреста Екатерина Ромашко.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Брестчанин перепродал товаров на общую сумму около 7 тысяч рублей.
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