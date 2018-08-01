Из-за задымления в кинотеатр им. Калинина прибыли спасатели

О том что к кинотеатру им. Калинина прибыли несколько расчетов пожарной техники, а из здания идет дым, сообщили очевидцы.





Инцидент произошел 2 августа примерно в 11.30. Из здания кинотеатра шел дым.





Как сообщает «Гомельская праўда», по предварительной информации, задымление произошло из-за короткого замыкания в холле кинотеатра.

В МЧС пока не прокомментировали случившееся.