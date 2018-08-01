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Из-за задымления в кинотеатр им. Калинина прибыли спасатели
02.08.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by
О том что к кинотеатру им. Калинина прибыли несколько расчетов пожарной техники, а из здания идет дым, сообщили очевидцы.
Инцидент произошел 2 августа примерно в 11.30. Из здания кинотеатра шел дым.
Как
В МЧС пока не прокомментировали случившееся.
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У кинотеатра им. Калинино несколько рассчетов пожарной техникки. Очевидцы сообщают о том, что из здания шел дым.
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