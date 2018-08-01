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В Минске выбрали самый дружественный роддом

02.08.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Шестой роддом победил в народном голосовании в акции «Родильный дом, доброжелательный к семье! — 2018». В рейтинге участвовали пять родильных домов Минска: 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 6-й.


Родильный зал в 6-м роддоме. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Победителя выбрали по итогам онлайн-голосования за самый доброжелательный роддом столицы. Отдать свой голос роддому могли рожавшие в нем женщины, которые остались довольны качеством качеством сервиса. Голосование длилось пять дней, в нем поучаствовало 1137 человек.

Первое место в рейтинге занял 6-й роддом, за него отдали голоса 403 человека. На втором месте — 2-й роддом, 301 голос. На третьем месте — 1-й роддом, за него проголосовали 243 человека.

Участницы опроса пожелали роддомам финансирования, терпения, мотивации. Часть опрошенных посчитали, что в минских роддомах всего хватает.

Во время торжественного награждения, Комитет по здравоохранению Мингорисполкома также отметил двух акушерок с большим стажем работы — Марию Сергеевну Пастушенко из 1-го роддома и Александру Климентьевну Морозову из 3-го роддома.

Наталья Одинцова, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи 6-й городского клинической больницы, отметила, что за время развития акушерства пройдено три этапа. Первый связан с тем, что женщины спокойно поступали в роддом и вокруг не было большого скопления медперсонала. Затем наступил второй этап, который можно назвать «активным ведением родов со стороны медперсонала». Сейчас третий, что-то среднее между двумя предыдущими этапами.

— Мы слушаем пожелания женщины, у нас диалог, — отметила она.

Сейчас в 6-м роддоме 15−20 родов в сутки, примерно лет пять назад их могло быть 30−40.

Наталья Одинцова считает, что победу 6-й роддом одержал благодаря доброжелательному отношению к роженицам.

— У нас налажена система, у нас есть душа — этим мы и отличаемся, — отметила она.

Главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома и идейный вдохновитель акции Ирина Иконостасова отметила, что, проанализировав результаты проекта, вероятно, его будут проводить и дальше. Может быть, не каждый год, а через год.

Напомним, что на прошлой неделе в Минске прошла акция доброжелательности в родильных домах. Она прошла впервые. Главной задачей акции было выстроить доверительные отношения между теми, кто готовится стать родителям, и медицинским персоналом, который помогает в родах.

Интересно, что роддом № 6 признан лучшим уже во второй раз в этом году. В мае он стал лидером по итогам народного голосования, которое проходило по инициативе общественного объединения поддержки семьи «Рождение». Волонтеры распространяли онлайн-анкеты, в которых женщинам предлагалось оставить отзывы о роддоме, а также о работающих там врачах (акушерах). В опросе приняли участие около 1500 женщин.

 
Теги: Минск
 
 
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Роддом № 6 стал лучшим среди роддомов Минска по итогам народного голосования в акции "Родильный дом, доброжелательный к семье! - 2018". В рейтинге участвовали пять...
 
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