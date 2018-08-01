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В Минске выбрали самый дружественный роддом
02.08.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Шестой роддом победил в народном голосовании в акции «Родильный дом, доброжелательный к семье! — 2018». В рейтинге участвовали пять родильных домов Минска: 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 6-й.
Победителя выбрали по итогам онлайн-голосования за самый доброжелательный роддом столицы. Отдать свой голос роддому могли рожавшие в нем женщины, которые остались довольны качеством качеством сервиса. Голосование длилось пять дней, в нем поучаствовало 1137 человек.
Первое место в рейтинге занял
Участницы опроса пожелали роддомам финансирования, терпения, мотивации. Часть опрошенных посчитали, что в минских роддомах всего хватает.
Во время торжественного награждения, Комитет по здравоохранению Мингорисполкома также отметил двух акушерок с большим стажем работы —
Наталья Одинцова, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи 6-й городского клинической больницы, отметила, что за время развития акушерства пройдено три этапа. Первый связан с тем, что женщины спокойно поступали в роддом и вокруг не было большого скопления медперсонала. Затем наступил второй этап, который можно назвать «активным ведением родов со стороны медперсонала». Сейчас третий, что-то среднее между двумя предыдущими этапами.
— Мы слушаем пожелания женщины, у нас диалог, — отметила она.
Сейчас в 6-м роддоме 15−20 родов в сутки, примерно лет пять назад их могло быть 30−40.
Наталья Одинцова считает, что победу 6-й роддом одержал благодаря доброжелательному отношению к роженицам.
— У нас налажена система, у нас есть душа — этим мы и отличаемся, — отметила она.
Главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома и идейный вдохновитель акции Ирина Иконостасова отметила, что, проанализировав результаты проекта, вероятно, его будут проводить и дальше. Может быть, не каждый год, а через год.
Напомним, что на прошлой неделе в Минске прошла акция доброжелательности в родильных домах. Она прошла впервые. Главной задачей акции было выстроить доверительные отношения между теми, кто готовится стать родителям, и медицинским персоналом, который помогает в родах.
Интересно, что роддом № 6
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Роддом № 6 стал лучшим среди роддомов Минска по итогам народного голосования в акции "Родильный дом, доброжелательный к семье! - 2018". В рейтинге участвовали пять...
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