Жителя Витебщины судили за рассылку порно по viber. Телефон изъяли как средство преступления

Житель деревни Осиновка Витебского района делился с друзьями в личных сообщениях по viber порнографическим контентом. Об этом узнала милиция. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на год.

32-летний безработный смотрел в интернете порно и делился найденными видео и фото со знакомыми. В том числе рассылал их женщинам, с которыми общался на сайтах знакомств.

— Обвиняемый и его знакомые так веселились, — рассказывает помощник прокурора Витебского района Елизавета Осипенко. — Они считали, что смотреть и высылать друг другу фотографии обнаженных гениталий — это забавно. Люди не понимают, что за распространение через интернет порнографических материалов предусмотрено уголовное наказание. Причем неважно, как это происходит: через размещение их на всеобщее обозрение в соцсетях или рассылку в личных сообщениях.

Милиция узнала о подобном «развлечении» случайно. В РОВД поступила информация о возможной причастности жителя Осиновки к обороту наркотиков.

Правоохранители осмотрели жилье мужчины, изъяли у него мобильный телефон. Изучая информацию в его памяти, выявили факт пересылки запрещенного контента.

Эксперты заключили, что пересылаемые мужчиной через viber материалы являются порнографическими.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Однако за хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов в интернете, он получил 2 года лишения свободы. Приговор не будет приведен в исполнение, если в течение года мужчина не совершит нового преступления.

Мужчине предстоит уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 35 базовых величин (857 рублей 50 копеек). У него конфисковали телефон Huawei GRA-UL00 — как средство совершения преступления.