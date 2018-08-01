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Девочка с шариком. В Витебске на школы указывают яркие знаки на дорогах
02.08.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске перед гимназией № 3 на улице «Правды» под предупредительным знаком «Дети» появился еще один. На ярко-желтом фоне — девочка в зеленом платье с красным шариком. Не заметить его трудно. О том, что рядом школа, поймет каждый водитель.
Подобные таблички ГАИ планирует установить и на других улицах в Витебске, чтобы обозначать подъезды к учреждениям образования.
Еще один креатив от витебской ГАИ — полутораметровые светоотражающие силуэты пешеходов. Такие фигуры для привлечения внимания водителей
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Не заметить такой знак трудно. О том, что рядом школа, поймет каждый водитель.
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