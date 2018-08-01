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ФОТОРЕПОРТАЖ: День десантников отмечают в Беларуси
02.08.2018 13:50 — Новости Общества | БелТА
В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций.
Праздник в Витебске. Фото Александра Хитрова
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В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций. Праздник в Витебске. Фото Александра Хитрова Читать далее на сайте БелТА
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