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Условия труда на постоянном контроле

02.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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За январь-июнь 2018 года в организациях области отмечается снижение количества работников, погибших в результате производственного травматизма со смертельным исходом, при относительном увеличении числа работников, получивших тяжелые производственные травмы. Как правило, причинами производственного травматизма явились нарушения потерпевшими трудовой дисциплины и требований в области охраны труда, их личная неосторожность.

С целью пресечения в деятельности организаций области нарушений вышеуказанного законодательства, предупреждения производственного травматизма, обеспечения трудовой дисциплины и безопасности на рабочих местах прокуратурой области проделана определенная работа, в том числе по активизации деятельности контролирующих органов в данном направлении.

В марте – апреле 2018 года прокуратурой области проведена проверка исполнения надзорных функций в области охраны труда, соблюдения законодательства при ведении административного процесса и рассмотрении обращений граждан и юридических лиц в Минском областном управлении Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и его Молодечненском и Столбцовском межрайонных отделах, по результатам которой в адрес упомянутого управления внесено представление, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в январе 2018 года проведены проверки прокуратурой Борисовского района работы комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Борисовском райисполкоме, прокуратурой Столбцовского района исполнения управлением сельского хозяйства и продовольствия, управлением по труду, занятости и социальной защите Столбцовского райисполкома контрольных функций в области охраны труда и предупреждения производственного травматизма. По итогам указанных проверок райпрокуратурами вынесены представления в адрес Борисовского и Столбцовского райисполкомов, 10 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Случаи нарушения трудовой дисциплины, нахождения работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения, допуска транспортных средств к участию в дорожном движении без пройденных технических осмотров выявлены в апреле 2018 года прокуратурами Минского и Солигорского районов совместно с органами внутренних дел и госавтоинспекции в организациях агропромышленного комплекса Минского и Солигорского районах, в связи с чем в адрес одной из сельхозорганизаций Минского района и управления сельского хозяйства и продовольствия Солигорского райисполкома внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц.

Кроме того прокуратурой Солигорского района установлены факты нарушения периодичности прохождения работниками обязательных медицинских осмотров, несвоевременного направления в учреждение здравоохранения списков профессий для организации их прохождения, допущенные на одном из заводов района. Прокуратурой района в адрес предприятия внесено представление, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо.

Всего в первом полугодии 2018 года при осуществлении надзора за исполнением требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1, законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья граждан, обеспечение безопасных условий труда и иных гарантий в сфере трудовых отношений, органами прокуратуры области внесено 56 представлений, вынесено 65 предписаний, объявлено 58 официальных предупреждений, к дисциплинарной ответственности привлечено 216 лиц, к административной ответственности – 22 лица.

Ст. прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры   Минской     области  Ольга Гридюшко

 
 
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Вопросы реализации на территории Минской области требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной...
 
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