На базе филиала Белдортехника ОАО «Дорстройиндустрия» прошли тактико-специальные учения

На прошедшей трудовой неделе на базе филиала Белдортехника ОАО «Дорстройиндустрия» смолевичские спасатели провели тактико-специальные учения.

По легенде, в ходе проведения ремонтных работ рубероидного покрытия кровли произошло его возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра.

К месту чрезвычайной ситуации было направлено 8 единиц техники подразделений гарнизона и другие аварийные службы района. Благодаря грамотным действиям добровольной пожарной дружины предприятия, а также слаженным действиям администрации и подразделений гарнизона условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки в застигнутых размерах.

Подводя итоги учения, действиям работников предприятия и подразделения Смолевичского гарнизона была поставлена оценка «хорошо». Определены направления в совместной работе по вопросу обеспечения безопасности на объекте.