Бывший заместитель генпрокурора Александр Архипов, осужденный несколько лет назад и отправленный из-за решетки поднимать отстающее сельзохпроизводство , с 1 июня больше не работает в деревне Заречье Смолевичского района Минской области и не возглавляет РСУП «Петровичи».



Александр Архипов. Фото сайта

Он уволился. Все случилось неожиданно и без долгих прощаний. «Народная Воля» разыскала Архипова и поинтересовалась подробностями его ухода.

— Александр Михайлович, расскажите, как ваши дела? Что нового в жизни?

— В принципе, все нормально.

— Уже известно, что со своим прежним местом работы вы распрощались. По собственному желанию заявление написали?

— Мне просто сказали, что я свободен, вот и все.

— Уволили? Или как это понимать?

— Расстались по соглашению сторон.

Поступила соответствующая команда из Администрации президента и все на этом. Вот мы и разбежались с «Петровичами». Теперь я им ничем не обязан.

За что сидел В одном из своих выступлений А. Лукашенко рассказал, что Архипов, будучи в должности заместителя генпрокурора, попытался не дать ход уголовному делу, связанному с гибелью человека в ДТП. По словам президента, пьяный сын бизнесмена управлял мотоциклом и попал в аварию, его пассажирка погибла: «Архипов помог его отмазать за золотой слиток и бутылку коньяка». В 2014 году Александр Архипов был осужден Верховным судом на шесть лет лишения свободы за получение взятки и превышение служебных полномочий. 26 января 2016 года был назначен директором сельскохозяйственного предприятия «Петровичи». По одному уголовному делу месте с Архиповым проходил и экс-председатель Палаты представителей Владимир Коноплев. Но колонии ему все-таки удалось избежать — Коноплеву за «недонесение о преступлении» присудили штраф в 900 базовых величин (по тем временам — около 13 тысяч долларов). Суд по этому делу был закрытым.

— Знаю, что вы с душой относились к своей новой работе, а не просто отбывали срок, как в дисбате. И даже на курсы специальные ходили, чтобы больше понимать в сельскохозяйственной теме…

— Любую работу надо знать. И на одном языке разговаривать с людьми. Да и знания лишними никогда не бывают, в жизни все пригодится!

Я не воспринимал свою работу в Петровичах как наказание. К любому делу, особенно если делаешь его искренне, с полной отдачей, прикипаешь. Как бы там ни было, это была не только моя работа, но и моя жизнь. Честно скажу: мне нравилось.

— У вас было убитое хозяйство. Огромнейшие долги, суды с кредиторами, нехватка квалифицированных кадров. В 2015 году РСУП «Петровичи» входило в список предприятий-должников по зарплате… Вам удалось что-то сдвинуть с мертвой точки?

— Кое-что удалось изменить. Хорошее хозяйство стало.

— Значит, горды собой?

— Когда видишь позитивный результат своего труда, всегда получаешь удовлетворение. Это нормально. У нас была динамика. Зарплаты выплачивали, налоги платили. А объять необъятное невозможно.

— Не жаль было уходить из «Петровичей»?

— Если честно, меня никто не спрашивал. Была команда, что 31 мая я должен быть уже свободным человеком. Все решается очень быстро и четко.

— А как вас провожали? Что коллектив на прощание сказал? Может, всплакнул кто из-за вашего ухода…

— Да не принято там проводы устраивать. В течение дня все решилось.



Таким хозяйство Архипову досталось в начале 2016 года Читать полностью. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— А где сейчас трудитесь?

— Пока нигде. Но, конечно, буду работать. У меня нет золотого запаса, чтобы лежать на печи.

— Сами ищете работу или ждете, когда предложат какую-то должность?

— Ну, а чего ждать? Надо самому искать… Ждать у моря погоды не буду.

— Какая-то грусть в вашем голосе звучит…

— Да нет, все хорошо! Как бы ни складывалась ситуация — все это жизненные уроки, и если сделать правильные выводы, то они в конечном итоге пойдут только на пользу. Так что никакой проблемы нет. Все хорошо у меня!

— Вижу, жизнь не только закалила вас, но и сделала оптимистом. Кстати, а какую работу вам хотелось бы получить?

— Нет плохой работы. Как в детстве учили, помните? Любая работа — престижная.

— Ну не в сельское хозяйство же вернетесь!

— Если в этом будет необходимость — вернусь. Тем более опыт у меня уже есть — не вижу проблемы.

— А сколько вы в Петровичах оттрубили?

— Больше чем два года. Если быть точным — с января 2016-го по май 2018. Два года и четыре месяца.

Я честно отработал. И мне не стыдно в глаза смотреть, в том числе и тем людям, которые там остались.

— Кого на ваше место прислали? Нового «штрафника»?

— Пока один из моих бывших заместителей исполняет обязанности руководителя хозяйства. Как дальше будет — не знаю.

— Вам остаться в «Петровичах» нельзя было? Или сами не хотели?

— А меня никто и не спрашивал. Председатель райисполкома сказал: мы должны расторгнуть с вами контракт. Ну нужно, так нужно…

В принципе, и по приговору суда у меня к этому времени уже закончился срок наказания. И по любому я был бы уже дома. Но, повторюсь, я всех деталей не знаю. Со мной эти вещи не обсуждали. И меня никто не спрашивал, хочу я остаться или не хочу. Сказали, что решение принято, и все на этом.



«Петровичи», 2017 год. «Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Не переживаете, что сейчас трудно будет найти новую работу?

— Без дела сидеть не буду. Руки есть, голова на плечах…

— Может, были уже какие-то предложения о трудоустройстве? От друзей, например?

— Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

— Без проблем. А со здоровьем у вас как?

— Все хорошо, слава Богу.

— Александр Михайлович, желаю, чтобы все в вашей жизни складывалось благополучно. Успехов во всем!

— Спасибо! Все будет хорошо, я в этом уверен. Самое главное — семья, дети, близкие, чтобы они были здоровы. А все остальное — приложится! И работа, которая будет приносить удовольствие, тоже найдется.

А вообще, все, что ни делается в жизни, — все к лучшему! Как говорится, будем живы — не помрем!

Александр Корольчук: «С Архиповым было отлично работать»

Нынешний исполняющий обязанности директора РСУП «Петровичи» Александр Корольчук, как и Александр Архипов, в будущее смотрит с оптимизмом.

«Как чувствую себя в роли руководителя? Я давно работаю в сельском хозяйстве на руководящих должностях, ничего нового нет, — говорит Александр Иванович. — Надо работать, да и все. Вместе с Александром Михайловичем Архиповым я руководил «Петровичами» около семи месяцев. Работать с ним было отлично.

В каком состоянии сегодня наше хозяйство? В нормальном. Но, безусловно, надо работать, чтобы было еще лучше».

Напомним, что РСУП «Петровичи» специализируется на животноводстве мясомолочного направления, а также выращивает пшеницу, кукурузу, ячмень, тритикале, рожь, гречиху, овес, картофель.

Есть в «Петровичах» несколько ферм: две молочнотоварные и две по откорму крупного рогатого скота; четыре зерносушильных комплекса, три зернохранилища и одно хранилище для овощей.

Еще хозяйство сдает в аренду спецтехнику.