Криминальная хроника

Застолье с уголовным продолжением

Совместное распитие спиртных напитков в одном из домов по переулку Пионерскому в Глуске имело криминальное продолжение. Как часто бывает в таких случаях, начало не предвещало ничего плохого. Однажды днем к пенсионерке пришел ее 55-летний друг. Женщина была рада такому гостю. Устроила ему радушный прием, потчевала разными вкусностями и рюмочку для аппетита налила. Не забыла хозяйка и о себе любимой. Получилось настоящее застолье. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Иногда это случается тихо, а иногда не очень. В случае с нашими героями выпал второй вариант. Итак, что же было дальше? В какой-то момент хозяйка взяла сумочку, достала оттуда кошелек и протянула его гостю со словами: «Может, сходишь в магазин?» Потом вдруг передумала и положила кошелек обратно в сумочку. Дальше всё произошло мгновенно: мужчина выхватил сумочку из рук пенсионерки и выскочил за дверь. От такого неожиданного поворота событий хозяйка некоторое время пребывала в ступоре. Потом всё же позвонила в милицию и сообщила о грабеже. В отношении ранее судимого жителя Глуска, который раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отсидел в тюрьме в общей сложности почти 30 лет, Глусским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Рыбалка завершилась реанимацией

Передозировка наркотиками едва не стоила жизни 49-летнему глусчанину. Мужчину доставили на «скорой» в Глусскую районную больницу в сильном алкогольном опьянении (2,6 промилле). Там он потерял сознание и попал в реанимацию. Оказалось, что пациент не только пил водку, но еще и употреблял наркотики. Мужчине стало дурно, когда он один находился на речке, куда поехал порыбачить, прихватив с собой пол-литровую бутылку водки и не только. Неизвестно, чем могло бы закончиться это заигрывание со смертью, если бы на помощь не пришли друзья, которым он сообразил позвонить. Те привезли его домой и, когда увидели, что ему с каждой минутой становится всё хуже, позвонили в «скорую». Пока медики боролись за жизнь отравившегося наркотиками пациента, сотрудники РОСК и РОВД параллельно провели обыск в его доме и нашли коноплю. Позже выяснилось, что с подобными симптомами мужчина и раньше попадал в больницу, но всё как-то обходилось. Теперь вот не обошлось. За незаконное без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение наркотических средств в отношении глусчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 5 лет лишения свободы.

Пустил козла в огород

Смысл пословицы «пустить козла в огород» житель Глуска понял, когда его обворовали. Кто бы мог подумать, что приятель, который был вхож в дом, часто помогал по хозяйству, да еще к тому же сосед, окажется нечистым на руку человеком. Сосед изучил, где что лежит, под замком оно или нет — в общем, знал каждую мелочь в хозяйстве. Еще мужчина слыл любителем хорошенько выпить, а такие люди порой бывают непредсказуемы. Так оно и вышло. Однажды он через забор заметил стоящую в сарае циркулярную пилу. Зашел во двор, как к себе домой, взял пилу и как ни в чем не бывало вышел обратно. Обнаружив пропажу, потерпевший сразу заподозрил в воровстве соседа и не ошибся. Дружба дружбой, но такого поступка он не смог простить соседу и написал заявление в милицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ольга ЧУЧВАЛ

Материалы подготовлены по данным информационной службы РОВД и при содействии Глусского районного отдела Следственного комитета