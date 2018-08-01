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Областной этап акции БРСМ «В школу с добрым сердцем»
02.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» стартовал 1 августа в Гомельском регионе.
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Областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» стартовал 1 августа в Гомельском регионе. Единый старт акции был дан в...
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