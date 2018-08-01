Областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» стартовал 1 августа в Гомельском регионе.

Единый старт акции был дан в этот день по всей области.

На протяжении всего месяца волонтерские отряды будут помогать собирать оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям канцелярские принадлежности, учебные пособия, школьную одежду и обувь, спортивный инвентарь, другие необходимые для подготовки к 1 сентября вещи. Перед началом учебного года они встретятся с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке, организуют праздники и вручат собранные принадлежности.

Благотворительная акция проводится ежегодно. Ее цель — оказать адресную поддержку многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды «Доброе сердце.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Областной этап акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» Областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» стартовал 1 августа в Гомельском регионе. Единый старт акции был дан в...