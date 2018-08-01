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В Ляховичах спасатели достали из реки тонущих аистят
02.08.2018 14:35 — Новости Общества | Tut.by
2 августа сотруники Ляховичского МЧС пришли на помощь аистятам, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.
Около 10.00 к спасателям обратилась жительница Ляховичей, которая сообщила, что ослабленные аисты тонут в реке Ведьма. Самостоятельно выбраться на сушу птицы не могли.
«По всей видимости аисты запутались в тине», — пояснил Сергей Машнов.
Прибывшие на место работники МЧС достали птиц из воды и передали в ветлабораторию. Видимых повреждений у аистят не обнаружили.
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Птицы запутались в тине и не могли выбраться из воды.
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