В Ляховичах спасатели достали из реки тонущих аистят

2 августа сотруники Ляховичского МЧС пришли на помощь аистятам, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.



Фото: lves.by

Около 10.00 к спасателям обратилась жительница Ляховичей, которая сообщила, что ослабленные аисты тонут в реке Ведьма. Самостоятельно выбраться на сушу птицы не могли.





«По всей видимости аисты запутались в тине», — пояснил Сергей Машнов.





Прибывшие на место работники МЧС достали птиц из воды и передали в ветлабораторию. Видимых повреждений у аистят не обнаружили.



