ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Сколько дали, тому и рады". За взятки судят замглавврача Минской областной детской больницы

02.08.2018 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске начался суд над заместителем главврача Минской областной детской больницы Аркадия Потапова обвиняют в получении взяток на 46 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб в 2 тысячи рублей. Деньги обвиняемый потратил «на семью» и отдых.


Аркадий Потапов отворачивается от камер

В Минской детской областной больнице Аркадий Потапов проработал почти 10 лет, занимал должность заместителя главного врача по технике. В декабре 2017 года мужчину задержали с поличным при получении взятки.

Сегодня в суде Минского района Аркадий Потопав отворачивается от камер и просит его не снимать. Кроме журналистов в зале присутствует только две женщины, одна из них жена обвиняемого.

Потапову 49 лет, воспитывает троих детей, у него техническое образование. В самом начале процесса его защитник Яковлев просит приобщить к делу квитанцию о возмещении денег, «полученных преступным путем». Сумма — 2 тысячи рублей. Также просит приобщить характеристику из Ляховичского райагросервиса, где раньше работал Потапов, и благодарственные письма за воспитание детей.

— В трудовой книжке указано, что Аркадий Аркадьевич занимал много должностей, однако ранее не судим, — отмечает защитник.

По версии обвинения, с 2015 по 2018 год Аркадий Потапов получил взятки в размере 46 тысяч рублей, суммы подрядчикам он называл сам, открыто говорил: чтобы работать дальше в больнице, делать ремонт, придется заплатить. Как правило, взятки Потапов получал прямо на работе.

— Полностью признаю вину и раскаиваюсь, — говорит обвиняемый замглавврача.


Во время допроса Потапов на уточняющие вопросы часто отвечает: «Не помню, но отрицать не буду. Что там написано (в обвинении — Прим. Ред.), то соответствует».

— Одно время у нас в больнице сказали, что все ремонты должны быть выполнены хозяйственным способом, то есть нашими сотрудниками. Это было распоряжение губернатора, и мы стали набирать штат, — рассказывает в суде Минского района Аркадий Потапов. — Приходили люди, мы заключали с ними трудовые договора на месяц.

— Вы получали деньги от Гуриновича (бригадир, который давал взятки — Прим. TUT.BY)? — спрашивает прокурор у обвиняемого.

— Я уже не помню, но и не отрицаю то, что указано в обвинении, — отвечает Потапов.

С первым взяткодателем, бригадиром, замглавврача познакомился весной 2015 года, Потапов сам принял решение о его приеме на работу.

— Какая зарплата у него была? — уточняет судья Виктор Шевцов.

— Около 10 миллионов.

Бригадир Гуринович привел своих людей, они ремонтировали основной лечебный корпус и кардиологическое отделение больницы. По словам обвиняемого, претензии к качеству работы строителей были всегда: то плитку не так положат, то кто-то не выйдет на работу.

— Так кто был инициатором передачи денег? — интересуется гособвинитель.

— В основном, это сотрудники, — отвечает Потапов.

В обвинении же указано, что замглавврача попросил бригадира дать ему денег, потому что Потапов с семьей собирался на отдых. Взяткодатель передал 1100 рублей. Куда семья ездила отдыхать, Аркадий Потапов в суде не вспомнил.

— Так кто определил сумму? — спрашивает судья.

— Сколько дали, тому и рады, — отвечает из клетки обвиняемый.

— На что потратили деньги?

— На семью, — говорит Аркадий Потапов.

Во время процесса он не смог объяснить, откуда бригадиры брали деньги на взятки: доставали из собственного кармана, или все строители сбрасывались на взятку замглавврача.

— Если зарплата была 1000 рублей, то как второй бригадир передавал по 2−4 тысячи рублей?

— Он завладел карточками людей, я это знал, — отвечает Потапов.

— Так факт получения денег был связан с тем, чтобы вы никому не говорили (о карточках — Прим. TUT.BY)? — задает вопрос судья Виктор Шевцов.

— Ну, наверное.


В основном, взятки Аркадий Потапов получал в белорусских рублях, но однажды ему передавали евро — «была такая необходимость» — и бутылку виски Grant’s.

—  Как вы думаете, своими действиями вы нанесли ущерб больнице и государству? Или это ваши отношения с взяткодателем? — обратился к подзащитному адвокат Яковлев.

— Ущерб больнице я не причинил, это наши отношения с людьми, — отвечает Потапов.

— Тратили ли вы полученные деньги в интересах больницы?

— Конечно, тратил. Иногда поджимали сроки, нужно было покупать стройматериалы. Приходилось выкручиваться, с нас требовали сроки, а мы не успевали, — рассказывает в суде Аркадий Потапов.

Наручники на замглавврача надели в конце декабря 2017 при получении очередной взятки в 1 тысячу рублей.

— Мне позвонил ИП (очередной взяткодатель — Прим. TUT.BY) и предложил встретиться. У нас в больнице проходили елки и все ИП передавали подарки. Я согласился. Он передал тысячу рублей и подарки детям, меня сразу задержали, — вспоминает Потапов.

В тот же день обвиняемый написал явку с повинной, его отпустили, а уже в январе арестовали.

— Виноват, больше такое не повторится, я совершил ошибку, — говорит Аркадий Гуринович .

Замглавврача грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске начался суд над заместителем главврача Минской детской областной больницы Аркадия Потапова обвиняют в получении взяток на 46 тысяч рублей. Мужчина...
 
Новости дня
Новости общества
 
Областной этап акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика