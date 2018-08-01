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Главный редактор "Украинской правды" пожаловалась в суд на бездействие генпрокурора при расследовании гибели Павла Шеремета

02.08.2018 13:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 августа. В Печерский суд Киева подана жалоба на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в расследовании гибели журналиста Павла Шеремета. Жалобу подала главный редактор интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена Шеремета Алена Притула. Текст жалобы издание опубликовало 2 августа.

Притула требует признать ее потерпевшей по уголовному делу. Она называет убийство Шеремета терактом. "Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности", — отметила Притула.

В жалобе она напоминает, что 27 февраля 2018 года обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека, однако Луценко на это заявление не отреагировал.

Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершения террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".

44-летний журналист уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет. 20 июля 2016 года в машине, на которой ехал Шеремет, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400—600 граммов в тротиловом эквиваленте. Впоследствии выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации обстановки в Украине, по личным мотивам или по ошибке (целью могла быть гражданская жена погибшего — владелица "Украинской правды" Алена Притула, именно на ее автомобиле передвигался Шеремет в момент трагедии).

Национальный союз журналистов Украины 19 июля 2018 года опубликовал заявление, в котором потребовал от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства Шеремета. Журналисты напомнили, что в 2017 году президент Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования, но он так и не состоялся.

20 июля в Киеве на брифинге в связи с двухлетней годовщиной убийства журналиста председатель Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, "но пока ее не идентифицировало". Глава Нацполиции подчеркнул, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя. "Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", — добавил он.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 августа. В Печерский суд Киева подана жалоба на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в расследовании гибели журналиста Павла Шеремета....
 
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