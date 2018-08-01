С сегодняшнего дня и до 31 августа будет частично закрыт выход из метро «Октябрьская» к универсаму «Центральный». Об этом сообщает Минский метрополитен.





С 2 по 31 августа в пешеходном переходе со стороны вестибюля № 1 станции «Октябрьская» будет ремонт. В связи с этим частично закроют выход к универсаму «Центральный» на Независимости, 23.

Отметим, что у этого выхода — два параллельных лестничных марша. И нижняя часть одного из них будет перекрыта.