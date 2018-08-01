|
До конца лета частично закроют выход с "Октябрьской" в сторону "Центрального"
02.08.2018 15:42 — Новости Общества | Tut.by
С сегодняшнего дня и до 31 августа будет частично закрыт выход из метро «Октябрьская» к универсаму «Центральный». Об этом
С 2 по 31 августа в пешеходном переходе со стороны вестибюля № 1 станции «Октябрьская» будет ремонт. В связи с этим частично закроют выход к универсаму «Центральный» на Независимости, 23.
Отметим, что у этого выхода — два параллельных лестничных марша. И нижняя часть одного из них будет перекрыта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это связано с ремонтом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)