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ГосСМИ обязали писать статьи по заказу госорганов в "государственных и общественных интересах"

02.08.2018 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Редакции изданий, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов. Это следует из указа президента № 299 от 31 июля 2018 года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ, опубликованный сегодня на pravo.by, вносит изменения в указ от 17мая 2011 года N192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций».

В указе уточняется, что означает обязанность редакций, которые работают с господдержкой, «проводить государственную политику». СМИ должны создавать по заказам государственных органов информационных сообщений и материалов, теле и радиопередач, «направленных на обеспечение государственных и общественных интересов».

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси редакции, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов. Это следует из указа президента № 299 от 31...
 
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