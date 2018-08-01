Редакции изданий, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов. Это следует из указа президента № 299 от 31 июля 2018 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ, опубликованный сегодня на pravo.by , вносит изменения в указ от 17мая 2011 года N192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций».

В указе уточняется, что означает обязанность редакций, которые работают с господдержкой, «проводить государственную политику». СМИ должны создавать по заказам государственных органов информационных сообщений и материалов, теле и радиопередач, «направленных на обеспечение государственных и общественных интересов».

Указ вступает в силу после его официального опубликования.