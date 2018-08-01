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ГосСМИ обязали писать статьи по заказу госорганов в "государственных и общественных интересах"
02.08.2018 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Редакции изданий, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов. Это следует из указа президента № 299 от 31 июля 2018 года.
Документ, опубликованный сегодня на
В указе уточняется, что означает обязанность редакций, которые работают с господдержкой, «проводить государственную политику». СМИ должны создавать по заказам государственных органов информационных сообщений и материалов, теле и радиопередач, «направленных на обеспечение государственных и общественных интересов».
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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В Беларуси редакции, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов. Это следует из указа президента № 299 от 31...
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