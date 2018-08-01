Побег из суда с оружием. Сергея Богдашова просят приговорить к 14 годам заключения

Гособвинитель попросил суд приговорить Сергея Богдашова к 14 годам лишения свободы за кражу и побег с предыдущего процесса. 2 августа в суде Жодино состоялись судебные прения по делу, пишет БелаПАН.



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Как сообщили в Минском областном суде, гособвинитель попросил приговорить Богдашова по совокупности преступлений к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

С последним словом Сергей Богдашов выступит в суде 6 августа. В этот же день будет оглашен приговор.

Богдашов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 294 УК (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 413 УК (Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи), п. 5 ч. 2 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции) и ч. 4 ст. 205 УК (Кража в особо крупном размере).

Сергей Богдашов в мае 2009 года, разоружив начальника местного ИВС, конвоировавшего его, совершил побег с похищенным оружием из суда в Жодино. В Смолевичском районе угнал «Кадиллак», уехал в Россию.

До этого уроженец Могилевской области 1978 года рождения занимался кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, угоном дорогих иномарок, за что и был осужден. Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006−2008) составил почти миллиард неденоминированных рублей.

После побега Богдашова из жодинского суда было установлено, что в Псковской области РФ он совершил серию краж из элитных домов. В октябре 2009 года попал в поле зрения правоохранительных органов в Сестрорецке (Ленинградская область). При задержании ему удалось уйти.

Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, только в июле 2014 года. В этом помог забор, за который преступник, уходя от преследования, зацепился. Сильно поврежденную при этом ногу позже пришлось ампутировать.

7 апреля 2016 года Богдашов был приговорен Псковским городским судом к 13 годам лишения свободы. Отбывал наказание в колонии на территории Псковской области.

1 сентября 2017 года Генпрокуратура Беларуси обратилась к российской стороне с просьбой о выдаче Богдашова на время для суда за преступления, совершенные на белорусской территории. 3 апреля 2018 года Генеральная прокуратура России эту просьбу удовлетворила. В Беларусь обвиняемый был передан 31 мая.

После приговора суда в Жодино Сергей Богдашов будет отправлен обратно в Россию для дальнейшего отбытия наказания по приговору российского суда.