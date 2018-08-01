ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Побег из суда с оружием. Сергея Богдашова просят приговорить к 14 годам заключения

02.08.2018 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гособвинитель попросил суд приговорить Сергея Богдашова к 14 годам лишения свободы за кражу и побег с предыдущего процесса. 2 августа в суде Жодино состоялись судебные прения по делу, пишет БелаПАН.


Фото с сайта belgazeta.by

Как сообщили в Минском областном суде, гособвинитель попросил приговорить Богдашова по совокупности преступлений к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

С последним словом Сергей Богдашов выступит в суде 6 августа. В этот же день будет оглашен приговор.

Богдашов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 294 УК (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 413 УК (Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи), п. 5 ч. 2 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции) и ч. 4 ст. 205 УК (Кража в особо крупном размере).

Сергей Богдашов в мае 2009 года, разоружив начальника местного ИВС, конвоировавшего его, совершил побег с похищенным оружием из суда в Жодино. В Смолевичском районе угнал «Кадиллак», уехал в Россию.

До этого уроженец Могилевской области 1978 года рождения занимался кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, угоном дорогих иномарок, за что и был осужден. Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006−2008) составил почти миллиард неденоминированных рублей.

После побега Богдашова из жодинского суда было установлено, что в Псковской области РФ он совершил серию краж из элитных домов. В октябре 2009 года попал в поле зрения правоохранительных органов в Сестрорецке (Ленинградская область). При задержании ему удалось уйти.

Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, только в июле 2014 года. В этом помог забор, за который преступник, уходя от преследования, зацепился. Сильно поврежденную при этом ногу позже пришлось ампутировать.

7 апреля 2016 года Богдашов был приговорен Псковским городским судом к 13 годам лишения свободы. Отбывал наказание в колонии на территории Псковской области.

1 сентября 2017 года Генпрокуратура Беларуси обратилась к российской стороне с просьбой о выдаче Богдашова на время для суда за преступления, совершенные на белорусской территории. 3 апреля 2018 года Генеральная прокуратура России эту просьбу удовлетворила. В Беларусь обвиняемый был передан 31 мая.

После приговора суда в Жодино Сергей Богдашов будет отправлен обратно в Россию для дальнейшего отбытия наказания по приговору российского суда.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Как минские власти ловят нарушителей возле водоемов с помощью дрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика