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Побег из суда с оружием. Сергея Богдашова просят приговорить к 14 годам заключения
02.08.2018 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Гособвинитель попросил суд приговорить Сергея Богдашова к 14 годам лишения свободы за кражу и побег с предыдущего процесса. 2 августа в суде Жодино состоялись судебные прения по делу,
Как сообщили в Минском областном суде, гособвинитель попросил приговорить Богдашова по совокупности преступлений к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
С последним словом Сергей Богдашов выступит в суде 6 августа. В этот же день будет оглашен приговор.
Богдашов
Сергей Богдашов в мае 2009 года, разоружив начальника местного ИВС, конвоировавшего его,
До этого уроженец Могилевской области 1978 года рождения занимался кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, угоном дорогих иномарок, за что и был осужден. Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006−2008) составил почти миллиард неденоминированных рублей.
После побега Богдашова из жодинского суда было установлено, что в Псковской области РФ он совершил серию краж из элитных домов. В октябре 2009 года попал в поле зрения правоохранительных органов в Сестрорецке (Ленинградская область). При задержании ему удалось уйти.
7 апреля 2016 года Богдашов был приговорен Псковским городским судом к 13 годам лишения свободы. Отбывал наказание в колонии на территории Псковской области.
1 сентября 2017 года Генпрокуратура Беларуси обратилась к российской стороне с просьбой о выдаче Богдашова на время для суда за преступления, совершенные на белорусской территории. 3 апреля 2018 года Генеральная прокуратура России эту просьбу удовлетворила. В Беларусь обвиняемый был передан 31 мая.
После приговора суда в Жодино Сергей Богдашов будет отправлен обратно в Россию для дальнейшего отбытия наказания по приговору российского суда.
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Его судят за кражи, побег от конвоя и хищение оружия.
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