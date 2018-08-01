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Как минские власти ловят нарушителей возле водоемов с помощью дрона

02.08.2018 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Недавно мы писали о том, что следить за порядком на столичных пляжах экологам теперь помогает квадрокоптер. Как прошел один из первых таких рейдов на Кринице и в Дроздах, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: агентство «Минск-Новости»

Начальник отдела оперативного контроля Мингоркомприроды Дмитрий Александрович рассказывает, что дрон появился в комитете недавно.

— И мы возлагаем на него большие надежды, потому что с помощью такого устройства можно очень быстро изучить обстановку на той территории, где проводится рейд. Квадрокоптер совсем не мешает отдыхающим и способен проникнуть туда, где проблематично проехать на транспорте или пройти пешком. Кроме того, он экономит нам топливо и помогает снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Рейды проводят, чтобы выявить нарушителей, в том числе и среди тех, кто неправильно паркуется. Отметим, что оставлять машины ближе 30 метров от уреза воды запрещено.

Первых нарушителей нашли около спасательной станции Минской городской организации ОСВОД на пляже Криницы. В прибрежной полосе возле водохранилища обычно оставляют свой транспорт любители рыбалки.


Фото: агентство «Минск-Новости»

— Вы в курсе, что парковаться ближе 30 метров от уреза воды запрещено? — интересуется у одного из таких водителей Дмитрий Александрович.

— Первый раз слышу, — парирует нарушитель.

Однако в споры не вступает и молча подписывает постановление о наложении административного взыскания. Штраф в данном случае составляет 12,25 руб.

— Оплатите в банке и принесете квитанцию в Мингоркомприроды на Плеханова, 18, — разъясняет порядок действий эколог. — А сейчас переставьте, пожалуйста, ваш транспорт на парковку поблизости.

Владелец белого «Пежо» и тут не спорит.

А вот хозяин «Ауди», отогнав свою машину подальше от воды, отказывается предъявить водительские документы.

— Вы же не ГАИ, — возражает мужчина.

Участники рейда также не намерены вступать в пререкания.


Фото: агентство «Минск-Новости»

— Если водитель не согласен с претензиями или не готов предъявить документы, составляется не постановление, а протокол. У нас есть фото, на котором зафиксировано нарушение. Штраф в такой ситуации будет гораздо выше, — говорит Дмитрий Александрович.

Во время рейда на водохранилище Дрозды машины выстроились вереницей вдоль дороги. Видимо, не все из них припаркованы в соответствии с ПДД, поэтому порядок наводит экипаж Госавтоинспекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Первых нарушителей нашли около спасательной станции Минской городской организации ОСВОД на пляже Криницы.
 
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