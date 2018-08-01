Витеблянин знакомился в Минске с девушками, а потом их обворовывал

Милиция задержала безработного витеблянина, который знакомился в столице с девушками, начинал с ними жить и обворовывал. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

39-летний мужчина знакомился с девушками в интернете, входил в доверие и после нескольких встреч начинал с ними жить. В течение недели он воровал их ювелирные изделия, после чего на связь с девушками не выходил.

Как пояснил задержанный, ювелирные изделия он сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на алкоголь, после чего уезжал в Витебск для новых интернет-знакомств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК РБ («Кража»). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Мужчина ранее судим.