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Витеблянин знакомился в Минске с девушками, а потом их обворовывал

02.08.2018 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала безработного витеблянина, который знакомился в столице с девушками, начинал с ними жить и обворовывал. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

39-летний мужчина знакомился с девушками в интернете, входил в доверие и после нескольких встреч начинал с ними жить. В течение недели он воровал их ювелирные изделия, после чего на связь с девушками не выходил.

Как пояснил задержанный, ювелирные изделия он сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на алкоголь, после чего уезжал в Витебск для новых интернет-знакомств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК РБ («Кража»). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Мужчина ранее судим.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Ювелирные изделия он сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на алкоголь.
 
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