Наш повелитель

5 августа– международный день светофора

Без него сегодня невозможно представить жизнь в крупных населенных пунктах. Ушли в прошлое регулировщики дорожного движения (появляются они только в исключительных случаях при отсутствии электричества), так как их полностью заменили светофоры. Ведь их основное предназначение – регулирование движения автомобильного, железнодорожного, водного и другого транспорта, а также пешеходов на пешеходных переходах.

Первый светофор в мире был установлен 10 декабря 1868 года возле здания британского парламента. Его изобрел специалист по железнодорожным семафорам Джон Пик Найт. Однако судьба его детища оказалась незавидной – уже 2 января 1869 года газовый фонарь светофора взорвался, ранил управляющего им полицейского, после чего светофоры были запрещены.

В Европе первые светофоры были установлены в 1922 году в Париже. Первые светофоры в СССР были установлены 15 января 1930 года в Ленинграде, затем в Москве — 30 декабря 1930 года. ( О 10 самых интересных фактах о светофорах можно узнать на сайте районной газеты ch—smi).

Современные светофоры имеют два сигнала: разрешающий (зеленый) и запрещающий (красный цвет). Сигналы используются в виде силуэта человека: красный – стоящего, зеленый – идущего. Также в них установлено табло обратного отсчета времени.

Светофор для пешеходов и автотранспорта на пересечении улиц Советской и Бумажкова, по данным специалистов КЖУП «Октябрьское», на балансе данной организации находится с 2008 года. Хотя по воспоминаниям жителей горпоселка установлен он ранее.

В 2017 году, незадолго до открытия магазина «Евроопт», заменен на более современный. И сейчас его услугами пользуется каждый посетитель этой популярной торговой точки.

С отдельными из них мы встретились и попросили ответить на вопрос: «Переходите ли вы дорогу на красный свет или в неположенных местах и нужны ли в Октябрьском еще светофоры?».

Вячеслав:

— Отвечу сразу на вторую часть вопроса – не нужны. Не такое уж у нас в райцентре оживленное движение автотранспорта, чтобы избежать нежеланных ситуаций.

Стараюсь не переходить на запрещающий сигнал светофора и переходить там, где есть «зебра». Хотя в жизни разное бывает…

Эдуард:

— Я не местный, поэтому в Октябрьский периодически приезжаю в Макдональдс за покупками. Постоянно перехожу дорогу на зеленый свет.

По моему мнению, больше светофоров в Октябрьском не нужно, так как самое оживленное место именно здесь.

Галина Михайловна:

— Как педагогическому работнику и просто матери, мне нужно подавать пример подрастающему поколению. Поэтому, надеюсь, мой ответ вам понятен.

А светофор дисциплинирует как водителей, так и пешеходов. Поэтому хорошо, что он есть…

Текст и фото Николая Ловгача.