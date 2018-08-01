Наш повелитель

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02.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
5 августа– международный день светофора
Без него сегодня невозможно представить жизнь в крупных населенных пунктах. Ушли в прошлое регулировщики дорожного движения (появляются они только в исключительных случаях при отсутствии электричества), так как их полностью заменили светофоры. Ведь их основное предназначение – регулирование движения автомобильного, железнодорожного, водного и другого транспорта, а также пешеходов на пешеходных переходах.
Первый светофор в мире был установлен 10 декабря 1868 года возле здания британского парламента. Его изобрел специалист по железнодорожным семафорам Джон Пик Найт. Однако судьба его детища оказалась незавидной – уже 2 января 1869 года газовый фонарь светофора взорвался, ранил управляющего им полицейского, после чего светофоры были запрещены.
В Европе первые светофоры были установлены в 1922 году в Париже. Первые светофоры в СССР были установлены 15 января 1930 года в Ленинграде, затем в Москве — 30 декабря 1930 года. ( О 10 самых интересных фактах о светофорах можно узнать на сайте районной газеты ch—smi).
Современные светофоры имеют два сигнала: разрешающий (зеленый) и запрещающий (красный цвет). Сигналы используются в виде силуэта человека: красный – стоящего, зеленый – идущего. Также в них установлено табло обратного отсчета времени.
Светофор для пешеходов и автотранспорта на пересечении улиц Советской и Бумажкова, по данным специалистов КЖУП «Октябрьское», на балансе данной организации находится с 2008 года. Хотя по воспоминаниям жителей горпоселка установлен он ранее.
В 2017 году, незадолго до открытия магазина «Евроопт», заменен на более современный. И сейчас его услугами пользуется каждый посетитель этой популярной торговой точки.
С отдельными из них мы встретились и попросили ответить на вопрос: «Переходите ли вы дорогу на красный свет или в неположенных местах и нужны ли в Октябрьском еще светофоры?».
Вячеслав:
— Отвечу сразу на вторую часть вопроса – не нужны. Не такое уж у нас в райцентре оживленное движение автотранспорта, чтобы избежать нежеланных ситуаций.
Стараюсь не переходить на запрещающий сигнал светофора и переходить там, где есть «зебра». Хотя в жизни разное бывает…
Эдуард:
— Я не местный, поэтому в Октябрьский периодически приезжаю в Макдональдс за покупками. Постоянно перехожу дорогу на зеленый свет.
По моему мнению, больше светофоров в Октябрьском не нужно, так как самое оживленное место именно здесь.
Галина Михайловна:
— Как педагогическому работнику и просто матери, мне нужно подавать пример подрастающему поколению. Поэтому, надеюсь, мой ответ вам понятен.
А светофор дисциплинирует как водителей, так и пешеходов. Поэтому хорошо, что он есть…
Текст и фото Николая Ловгача.
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5 августа– международный день светофора Без него сегодня невозможно представить жизнь в крупных населенных пунктах. Ушли в прошлое регулировщики дорожного...
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