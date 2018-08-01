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«Летний патруль» – с целью безопасности
02.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Члены общественного объединения «БРСМ» распространяют памятки и другую наглядно-изобразительную продукцию среди населения, рассказывают о правилах поведения в лесах и у воды, а также осуществляют патрулирование в официально установленных, а также не оборудованных (запрещенных) местах для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов с целью предотвращения гибели граждан на воде, патрулируют лесопарковые зоны с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, очагов возгорания.
Данная акция направлена на сокращение количества пожаров на территории республики, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта.
Подготовила Оксана Борсук.
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