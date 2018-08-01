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V ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В МОГИЛЕВЕ
02.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
В мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Совета Республики.
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В мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Совета Республики.
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