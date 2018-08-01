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На Чечерщине отметили День десантника

02.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Одним из ярких событий начала августа стал День ВДВ и сил спецопераций, который вчера отмечали все, кто сопричастен к этой дате. Традиционно центральные улицы и парки городов в праздник расцвечены тельняшками и беретами цвета неба. Заявили о себе и местные представители армейской элиты.
На Чечерщине отметили День десантника
По инициативе временно исполняющего обязанности по должности начальника райотдела милиции Владимира Бухавцова в райцентре по этому случаю прошли торжественные мероприятия. Сплоченное братство десантников разных поколений отправилось на Замковую гору, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто покинул этот мир во имя спасения Родины. А чтобы подарить частичку тепла преемникам, «крылатая пехота» поспешила со сладкими угощениями в дом семейного типа. Все эти события стали точкой отсчета для зарождения традиции ежегодно отмечать дату и нести в мир как можно больше добра.
– Наша задача не только сохранить верность традициям и готовность беззаветно служить Отечеству, но и передать личный опыт и сущность воинского долга будущим поколениям, – уверен Владимир Васильевич. – Надеюсь, что и впредь наше сплоченное братство будет с воодушевлением сердца разделять радость столь значимого дня и воплощать в жизнь новые благие идеи.


На Чечерщине отметили День десантника
На Чечерщине отметили День десантника
На Чечерщине отметили День десантника
На Чечерщине отметили День десантника
На Чечерщине отметили День десантника

Светлана ДИДКОВСКАЯ.

 
 
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Одним из ярких событий начала августа стал День ВДВ и сил спецопераций, который вчера отмечали все, кто сопричастен к этой дате. Традиционно центральные улицы и...
 
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