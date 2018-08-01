На Чечерщине отметили День десантника

Одним из ярких событий начала августа стал День ВДВ и сил спецопераций, который вчера отмечали все, кто сопричастен к этой дате. Традиционно центральные улицы и парки городов в праздник расцвечены тельняшками и беретами цвета неба. Заявили о себе и местные представители армейской элиты.



По инициативе временно исполняющего обязанности по должности начальника райотдела милиции Владимира Бухавцова в райцентре по этому случаю прошли торжественные мероприятия. Сплоченное братство десантников разных поколений отправилось на Замковую гору, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто покинул этот мир во имя спасения Родины. А чтобы подарить частичку тепла преемникам, «крылатая пехота» поспешила со сладкими угощениями в дом семейного типа. Все эти события стали точкой отсчета для зарождения традиции ежегодно отмечать дату и нести в мир как можно больше добра.

– Наша задача не только сохранить верность традициям и готовность беззаветно служить Отечеству, но и передать личный опыт и сущность воинского долга будущим поколениям, – уверен Владимир Васильевич. – Надеюсь, что и впредь наше сплоченное братство будет с воодушевлением сердца разделять радость столь значимого дня и воплощать в жизнь новые благие идеи.























Светлана ДИДКОВСКАЯ.