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На Чечерщине отметили День десантника
02.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Одним из ярких событий начала августа стал День ВДВ и сил спецопераций, который вчера отмечали все, кто сопричастен к этой дате. Традиционно центральные улицы и парки городов в праздник расцвечены тельняшками и беретами цвета неба. Заявили о себе и местные представители армейской элиты.
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Одним из ярких событий начала августа стал День ВДВ и сил спецопераций, который вчера отмечали все, кто сопричастен к этой дате. Традиционно центральные улицы и...
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