У руководителя общества с ограниченной ответственностью Михаила Курако хоть и значится в паспорте местом прописки город Киев, но корни его родословной здесь, на чечерской земле.



По возможности Михаил Георгиевич приезжает на малую родину, чтобы постоять у могил близких, поклониться родным пенатам, тому краю, где рос, мужал, гонял босиком по теплому желтому песку и вдыхал целебный воздух деревенских просторов. Генеральный директор торговой компании ООО «Михаил Курако» руководит фирмой, занимающейся поставкой оборудования для производства, наполнения и упаковки широкого спектра продуктов в фармацевтической, пищевой, косметической и химической промышленности. Несмотря на свою занятость, наш земляк находит возможность погостить у родственников на Чечерщине. Но ограничивается не только приятным времяпрепровождением, а помогает руководству Ровковичского сельсовета в благоустройстве гражданского кладбища в д.Кураки. В этом году, например, на выделенные им денежные средства были оплачены услуги альпинистам, занимавшимся срезкой 16-ти аварийных хвойных деревьев. Приятна была также поддержка мотневичского сельхозпредприятия, выделившего бочку с водой и осуществившего вывоз веток. Над благоустройством работали также подрядчики ЧСУП «Терен-СтройСервис», обустроившие площадку для временного хранения мусора, и работники сельсовета с командой, очистившие от хлама прилегающую к погосту территорию по периметру. Так общими усилиями здесь наводится должный порядок и ухоженность. А Михаилу Георгиевичу – особая благодарность и уважение.

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сыновний долг отдать с лихвой У руководителя общества с ограниченной ответственностью Михаила Курако хоть и значится в паспорте местом прописки город Киев, но корни его родословной здесь, на...