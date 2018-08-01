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Смотровая комиссия посетила жителей агрогородка Мотневичи

02.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Насколько тщательно и ответственно сельские жители готовятся к предстоящему отопительному сезону, показало очередное посещение домовладений агрогородка Мотневичи смотровой комиссией.
Смотровая комиссия посетила жителей агрогородка Мотневичи
На этот раз внимание районные службы уделили преимущественно группе риска – одиноким, одиноко проживающим и инвалидам, которых по ряду причин не удалось застать дома ранее и в жилищах которых в ходе предыдущих посещений были выявлены нарушения.
Обследовав с десяток частных подворий, в целом впечатление сложилось положительное: большинству хозяев указывать на недостатки не нужно. Однако, в ряде случаев столкнуться с непониманием все же пришлось. В одном из жилищ членов смотровой встречают, мягко говоря, без энтузиазма, да и в дом приглашать не спешат. Видимо, на то имеются свои объективные причины. Чуть раньше комиссия уже обратила внимание домовладельцев на проблемы с проводкой, изъяны в печном отоплении, отсутствие АПИ и прочее. Тем не менее, по прошествии времени здесь мало что изменилось. Извещатель, убеждены домочадцы, им без надобности, проводкой обещали заняться в скором будущем. Печь, казалось бы, подлатали, но стоящая впритык к обогревающему устройству кровать не может не оставаться провоцирующим фактором для ЧП. В своей позиции хранительница очага была категорична: отодвигать предмет интерьера она не будет. Дело, конечно, хозяйское, но как бы потом не пришлось сожалеть…
Помимо представителей отмеченных категорий комиссия заглянула и в дом безработного, на иждивении которого двое несовершеннолетних детей. Здесь вопросы нашлись у работников газовой службы, рекомендовавших сельчанину отделать рабочую зону у газовой плиты несгораемым материалом, это позволит минимизировать риски возникновения возгораний. У нескольких мотневичан отсутствовал или утратил работоспособность пожарный извещатель, домовладельцы заверили, что непременно все исправят.
– В целом показатель устранения недостатков неплохой, прокомментировала председатель сельсовета Оксана Ковганова. – На сегодняшний день остается не так много фактов, требующих исправления. Тем не менее, всегда находятся те, от кого взаимопонимания ждать не приходится. Поэтому в этом направлении еще предстоит немалая работа. Вместе с тем, радует, что трое неработающих недавно трудоустроились.

 
 
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Насколько тщательно и ответственно сельские жители готовятся к предстоящему отопительному сезону, показало очередное посещение домовладений агрогородка...
 
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