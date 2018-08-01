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В Рогачеве во второй раз зацвела яблоня
02.08.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by
В Рогачеве снова зацвела яблоня. Фотосвидетельсво необычного явления
Яблоню с цветами и одновременно с плодами можно увидеть на улице Кирова, недалеко от налоговой инспекции. Возможно, предполагают журналисты, в этом году и так богатый урожай яблок рогачевцы соберут дважды.
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Возможно, предполагают журналисты, в этом году и так богатый урожай яблок рогачевцы соберут дважды.
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