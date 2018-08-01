В Рогачеве во второй раз зацвела яблоня

В Рогачеве снова зацвела яблоня. Фотосвидетельсво необычного явления опубликовала местная газета «Свабоднае слова».





Яблоню с цветами и одновременно с плодами можно увидеть на улице Кирова, недалеко от налоговой инспекции. Возможно, предполагают журналисты, в этом году и так богатый урожай яблок рогачевцы соберут дважды.